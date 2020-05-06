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أخبار العالم

الصين تسجل إصابتين جديدتين بـ فيروس كورونا ولا وفيات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين ارتفاعًا جديدًا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت الصين إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 82.883 شخصا.

فيما لم تسجل الصين أي وفيات بفيروس كورونا، ليقف الإجمالي عند 4633 شخصا.

إلى ذلك، أكد رئيس الأركان المشتركة الأمريكية أن فيروس كورونا المستجد لم يتم تصنيعه من قبل الإنسان، لإنهاء اتهام لطالما وجهته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون" نقلا عن الجنرال مارك ميللي "لا نرجح أن عملًا متعمدًا وراء خروج فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين".

وتجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و722 ألفا، والوفيات 257 ألفا، والمتعافين إلى مليون و238 ألفا.
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