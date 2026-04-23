الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير: فرص التقدم في مفاوضات إيران وأمريكا محدودة.. وباكستان تلعب دور الوسيط

منار عبد العظيم

تتواصل التحركات الدبلوماسية في المنطقة في محاولة لاحتواء التوتر بين القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تعقيد المشهد السياسي والأمني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

 ورغم تعدد المبادرات، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق نهائي محل شك، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية.

تقييم المفاوضات بين إيران وأمريكا

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور ظفر جسبال إن التفاؤل بشأن تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا يزال محدودًا، رغم وجود فرصة نسبية للمضي في المسار التفاوضي عبر إسلام آباد.

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب” على فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن التحركات الدبلوماسية تواجه العديد من الضغوط والقيود الأمنية، بما في ذلك ما وصفه بـ"المناطق المحظورة" التي يتم فيها استخدام تكتيكات عسكرية تؤثر على بيئة التفاوض.

 

دور باكستان في الوساطة

وأشار إلى أن باكستان تلعب دورًا مهمًا في تسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة، رغم التحديات الأمنية والسياسية المعقدة. 

ولفت إلى أن هذا الدور يشمل محاولة تهيئة بيئة مناسبة للمفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

 

تناقض المواقف وتأثيره على الحوار

وأكد الخبير أن جميع الأطراف تواجه ضغوطًا متزايدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في التناقض في المواقف، خاصة في تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يجمع بين الدعوة إلى التفاوض والتهديد بالتصعيد العسكري، وهو ما يعرقل أي تقدم ملموس في مسار الحوار.

 

موقف إيران وتعقيد المشهد

وأوضح أن إيران رغم حاجتها إلى التفاوض، ترفض أن يتم التعامل معها كطرف مهزوم، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل الوصول إلى تسوية أمرًا صعبًا في المرحلة الحالية، رغم استمرار وجود مساحة محدودة للدبلوماسية.

 

جهود الوساطة ووقف التصعيد

وأشار إلى أن الحرب المستمرة منذ 23 فبراير الماضي ما زالت تلقي بظلالها على المنطقة، لافتًا إلى أن باكستان نجحت في أداء دور الوسيط على أكثر من مستوى، من خلال السعي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل ولبنان.

الولايات المتحدة الأمريكية القوى الإقليمية والدولية العلاقات الدولية

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

