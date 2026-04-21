خبير علاقات دولية : تحركات مصرية مكثفة لتهدئة الأزمات الإقليمية وتعزيز المسار الدبلوماسي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التنسيق بين مصر والولايات المتحدة يهدف إلى احتواء التصعيد في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتوتر مع إيران، عبر الدفع نحو الحلول السياسية بدلًا من المواجهات العسكرية.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن القاهرة تواصل جهودها لدعم استقرار لبنان والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، مع رفض أي تحركات تهدد الأمن القومي.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن مصر تواصل جهودها في إطار دورها كقوة إقليمية تسعى لترسيخ الاستقرار والسلام.