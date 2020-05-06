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حوادث

شاهد..الداخلية تؤمن إزالة التعديات على أراضى الدولة والزراعة ونهر النيل بالمحافظات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:44 م
إزالةالتعديات على
إزالةالتعديات على اراض الدولة
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مصطفى الرماح - محمد صبري - اسلام مقلد
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات فى تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج فى العديد من المحافظات منها الاسكندرية وسوهاج وبني سويف، وذللك مستغلين انشغال اجهزة الدولة فى مكافحة فيروس كورونا، مما أدى إلى قييامهم بالبناء على تلك الأرضي بدون وجه حق.
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