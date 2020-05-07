تيسيرا على المواطنين.. مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين لشهر مايو حتى أخر الشهر بدلًا من انتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.





يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.



