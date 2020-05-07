موانئ دبي بميناء السخنة تتبرع بجهازي تنفس صناعي لمستشفى السويس العام

تبرعت إدارة موانئ دبي العالمية، بميناءالسخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجهازى تنفس صناعى لمستشفى السويس العام لدعم القطاع الطبي بمحافظة السويس.





وتأتي مبادرة الشركة استكمالًا لدورها في دعم هذا القطاع الهام بالمحافظة، إذ تؤمن إدارة موانئ دبى بأهمية دورها المجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، لخدمة المجتمعات التي تعمل بها.





وفي ظل الظروف الصعبة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، تحركت موانئ دبى بالسخنة لدعم جيش مصر الأبيض في جهوده لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لذا قامت الشركة باستيراد جهازى تنفس صناعي (فنتليتور) كوري الصنع ماركة MEK موديلMV2000 EVO 2 وهي من أفضل أجهزة التنفس الصناعي بالعالم، والتي يمكن استخدامها لجميع التخصصات (الكبار، والأطفال، وحديثي الولاد)، وتم تسليم الجهازين لمديرية الصحة بالسويس، وتركيبهما بمستشفى السويس العام.





من جانبه قال السيد أجاي سينج - المدير التنفيذى لـموانئ دبي بالسخنة: "في مثل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتجلى دورنا وإسهامنا الحقيقي، ليس فقط على نطاق الأعمال، ولكن أيضًا على صعيد التزامنا المجتمعي، فعلى مدار السنوات العشر الماضية نجحنا في تحقيق الريادة من خلال التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة، ودورنا في دعم القطاع الصحي بمدينة السويس مستمر ومتواصل، فقد قمنا في وقت سابق بإعادة تطوير مستشفى الصباح بالكامل، وها نحن اليوم نخطو خطوة جديدة في ذات الطريق، وسنستجيب لمطالب مديرية الصحة بالمساهمة في توفير معدات الوقاية لمساعدة جيش مصر الأبيض للقيام بدورهم في خدمة المجتمع المحلي ورعايته"





وعلى ذات الصعيد عبّر الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بالسويس عن تقديره للمشاركة المجتمعية بتلقي جهازى التنفس الصناعي وقال: "ليس جديدًا على إدارة موانئ دبي تقديم الدعم للمنظومة الصحية بالسويس، وهناك تعاون مثمر ومستمر بيننا وبين الشركة، ونحن نتطلع لمزيد من التعاون بيننا، والمساهمة في توفير معدات الوقاية للأطقم الطبية، ونتطلع كذلك لأن تكون تلك المبادرة نموذجًا لباقي الشركات للقيام بدورها المجتمعي الهام خاصة في مثل تلك الأوقات الصعبة التي تحتاج لتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص".







جدير بالذكر أن موانئ دبى بالسخنة تلتزم بصرامة بإجراءات الصحة والسلامة الشاملة والإجراءات الوقائية الإضافية وفق أعلى المعايير العالمية، كجزء من جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) وحماية صحة وسلامة عملائها وموظفيها، حسب الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، ففضلًا عن إجراءات النظافة والصحة والسلامة الاعتيادية التي تطبقها ادارة موانئ بالسويس، اتخذت حزمة إجراءات احترازية ووقائية إضافية.



