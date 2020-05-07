AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نصائح توعوية رمضانية تقدمها كلية تمريض بجامعة حلوان

الخميس 07/مايو/2020 - 03:52 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
Advertisements
كريم ناصر


تنظم كلية التمريض بجامعة حلوان، حملة توعوية صحية أون لاين، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، من خلال أساتذتها بتقديم مجموعة من النصائح التوعوية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية أن كلية التمريض تقوم بهذه الحملة لخدمة الفرد والمجتمع، و أن نصيحة اليوم بعنوان صيام رمضان سمو للروح والنفس.

ويقدم النصيحة الدكتورة وفاء عثمان قائم بعمل رئيس  قسم التمريض النفسى والصحة النفسية والعقلية، حيث أوضحت كيفية الاستعداد لشهر رمضان على الصعيد النفسى والروحى، وشرحت مفهوم الصيام والغرض من الصيام التى تتمثل فى التقوى (الصحة الروحانية)، وكبح النفس والغرائز للوصول إلى الطمأنينة والهدوء النفسى، والتعامل مع الضغوط الحياتية والنفسية، والتعامل الإيجابي مع الآخرين ومساعدة الآخرين.


كما تناولت معلومات توعوية عن الصيام والصحة النفسية والفوائد النفسية والروحانية لصيام رمضان التى تتمثل فى :

_ تصحيح المفاهيم الخاطئة مثل ( العصبية فى رمضان) فكثير من الناس تصف نفسها بصفات ليست فيها فالتفكير يخلق الاستجابات والانفعالات والردود الجسدية والحل الأمثل لذلك استخدام استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية .

_ رمضان فرصة جديدة للتنقيب فى نفسك وتقدير الذات وقدراتها والتغافل والعمل برضى نفسى، كما أن رمضان فرصة للتقرب إلى الله والتغير لسمو الروح بالتغلب على ملكات النفس والجسد، والتحدث الإيجابي مع النفس والاخرين، كما أنه فرصة مثالية للعودة إلى القدوة الحسنة ومساعدة الآخرين.

_ كيف اكون منتج فى رمضان سواء فى العمل او المذاكرة او المشاركة الاجتماعية والأعمال التطوعية.

كما أوضحت أيضا كيفية ادخال البهجة على اطفالنا فى ظل المرور بالظروف الاستثنائية لفيروس كورونا وذلك من خلال مشاركة الاطفال لجميع الأنشطة التى نقوم بها فى المنزل للتقرب الى الله، وأيضا من الجوانب التي تدخل البهجة على أطفالنا وضع الزينة في المنزل بمساعدة طفلك، وصناعة طفلك للفانوس من ورق الكارتون، بالاضافة الى الحفاظ على تنظيم مواعيد النوم الصحية وتقديم الأطعمة الصحية التى تجلب السعادة .

وفي نهاية النصائح التوعوية  أكدت على قانون الراحة النفسية وهو الانسحاب من الفوضى راحة لا تقدر بثمن،  فالسعادة ليست فى الجمال ولا في الغنى ولا في الحب ولا في القوة ولا في الصحة إنما السعادة فى استخدامنا العاقل لكل هذه الأشياء، فقوة البدايات تكون روعة النهايات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتابع أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

رمضان وفيروس الكورونا «كوفيد - 19»

أبطال الجيش الأبيض.. قصة حسن وحسين بمستشفى قها للعزل الصحى فى خدمة المرضى

كلية التمريض بجامعة حلوان توصي بنظام غذائي للتخسيس في رمضان

فوائد الصيام للحامل تقدمها كلية التمريض جامعة حلوان

تمريض جامعة حلوان تنظم حملة توعوية عن كيفية صيام مرضى القلب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا لنهاية شهر رمضان

مرسوم ملكي جديد من العاهل البحريني

أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا

نجيب ساويرس: سعر النفط سيتجاوز الـ100 دولار ووجهة نظر ترامب صحيحة

آخرهم مدير تصوير سلطانة المعز.. تعرف على عدد أزواج غادة عبد الرازق

مدبولي: الدولة تحملت أعباءً اقتصادية كبيرة منذ بداية أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مناسب.. سوني تقتحم السوق بسيارة خارقة | تعرف على مواصفاتها

أفكار سريعة لتغيير ديكور البلكونة.. 20 صورة هتساعدك

بعد وفاة جدتهن.. شاهد ابنتا عمرو دياب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا