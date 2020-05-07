أنقذ طلاب التخرج يا ريس.. هاشتاج جديد لطلاب السنوات النهائية بالجامعات

دشن طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية صباح اليوم، هاشتاج #انقذ_طلاب_التخرج_يا_ريس، وذلك تزامنا مع إعلان مجلس الوزراء اليوم، الخميس، بعض القرارات الجديدة، بخصوص الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.





ويطالب الطلاب بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في ظل تعليق الدراسية.



وقال محمد أحمد، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف: "إن الرئيس يخاف علينا وعلى حياتنا من تعرضها للخطر والنزول في هذا التوقيت للامتحانات"، لافتًا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في حالة تزايد مستمرة، حتى طالت المجتمع الجامعي.



وأضاف أحمد، لـ"صدى البلد"، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيادة رغم وجود حظر صحي، متسائلا: "ماذا إذا نزلت الملايين من الطلاب والموظفين بالجامعات للعمل والامتحانات؟".

وتابع: "مهما فعلت الحكومة من إجراءات وقائية واحترازية داخل الجامعة، فمن الصعب تأمين حياة الطلاب، وكذلك تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، لتحولها لحجر صحي"، محذرا من سيناريو إيطاليا وأمريكا.





في نفس السياق، قال أحد الطلاب المشاركين على الهاشتاج: "نريد أن نعرف مصيرنا ومتى نمتحن".



وأكد الطالب أحمد صديق عبر الهاشتاج: "عودة الحياة لطبيعتها ونزلنا للامتحانات في هذا التوقيت يعرض حياة أهلنا للخطر".



