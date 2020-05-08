مسلسل اللعبة الحلقة 18.. الغريب يهدد شيكو وهشام ماجد

بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، باكتشاف الفنانة مي كساب بأن زوجها الفنان هشام ماجد عاد مرة أخرة للعب ولكن كانت المفاجأة إنه يقوم باللعب برفقة زوج شقيقتها الذي يجسده الفنان شيكو.





وهدد الشخص المجهول الذي يرسل التحديات إلى شيكو وهشام ماجد بأنه سيقوم بابلاغ الشرطة عن الأفعال التي فعلوها من أجل الفوز بالتحديات السابقة والتي تتنافى مع القانون وقام بتهديدهم بأنه قام بتصوير كل هذة الأفعال بالصوت والصورة وسيقوم بابلاغ الشرطة في حال اعتزالهم اللعبة.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.





المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.



