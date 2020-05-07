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فن

مسلسل اللعبة الحلقة 17.. هشام ماجد يفوز بالتحدي

الخميس 07/مايو/2020 - 09:44 م
اللعبة
اللعبة
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محمد نحلة
بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر،  بمحاولة شيكو وهشام ماجد فعل شئ يلفت نظرالاعلامي شريف عامر.

وسافر هشام ماجد إلى العين السخنة مشيا على قدميه، وذهب شريف عامر الذي يظهر كضيف شرف إلى طريق العين السخنة للتسجيل مع هشام ماجد حول فكرة السفر مشيا، وكسب التحدي.


مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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