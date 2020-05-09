هاني رمزي: لم أتوقع تألق محمد صلاح بهذا الشكل ووصوله للعالمية..فيديو

أكد هاني رمزي، لاعب النادي الأهلي ومدرب المنتخب الأولمبي السابق، أنه لم يكن يتوقع تألق محمد صلاح ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بهذا الشكل عندما كان يدربه في المنتخب الأولمبي.





وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم:" توقعت نبوغ لاعب يدعى حسام حسن في وسط الملعب، لكن قدراته لم تمكنه من ذلك ، توقعت تألق أحمد حجازي واحترافه في أوروبا."





وأضاف رمزي:" لم أتوقع وصول محمد صلاح للعالمية وأن يصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم، ولم يحظ صلاح بمعاملة خاصة مع منتخب مصر أثناء وجودي."



