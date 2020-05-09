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رياضة

هاني رمزي: لم أتوقع تألق محمد صلاح بهذا الشكل ووصوله للعالمية..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 02:04 ص
هاني رمزي ومحمد صلاح
هاني رمزي ومحمد صلاح
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إسماعيل محمود
أكد هاني رمزي، لاعب النادي الأهلي ومدرب المنتخب الأولمبي السابق، أنه لم يكن يتوقع تألق محمد صلاح ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بهذا الشكل عندما كان يدربه في المنتخب الأولمبي.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم:"توقعت نبوغ لاعب يدعى حسام حسن في وسط الملعب،  لكن قدراته لم تمكنه من ذلك ، توقعت تألق أحمد حجازي واحترافه في أوروبا."

وأضاف رمزي:" لم أتوقع وصول محمد صلاح للعالمية وأن يصبح من أفضل 3 لاعبين في العالم، ولم يحظ صلاح بمعاملة خاصة مع منتخب مصر أثناء وجودي."

يذكر أن الدوري المصري لكرة القدم، تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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