تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والبرهان

تلقى ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين.





وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.





فيما عبَّر البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان، وحرصها على أمن السودان واستقراره.





ومن ناحية أخرى، اتخذت وزارة التجارة السعودية إجراء صارما حيال 3 مواقع إلكترونية أجنبية قامت بتضليل المستهلك ببيانات مغلوطة .





وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن تم حجب 3 مواقع إلكترونية أجنبية خالفت أحكام الإعلان الإلكترونى وضللت المستهلك بخصومات وهمية، كما وضعت بيانات تواصل غير صحيحة.





وشدد الحسين عبر حسابه في موقع التواصل «تويتر»، على أن حماية حقوق المستهلك خط أحمر، ومؤكدًا أن الرقابة مستمرة.