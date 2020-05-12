AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والبرهان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان. 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

فيما عبَّر البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان، وحرصها على أمن السودان واستقراره.

ومن ناحية أخرى، اتخذت وزارة التجارة السعودية إجراء صارما حيال 3 مواقع إلكترونية أجنبية قامت بتضليل المستهلك ببيانات مغلوطة .

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن تم حجب 3 مواقع إلكترونية أجنبية خالفت أحكام الإعلان الإلكترونى وضللت المستهلك بخصومات وهمية، كما وضعت بيانات تواصل غير صحيحة.

وشدد الحسين عبر حسابه في موقع التواصل «تويتر»، على أن  حماية حقوق المستهلك خط أحمر، ومؤكدًا أن الرقابة مستمرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال زيارته لباكستان .. نائب وزير الدفاع السعودي يغرد باللغة الأوردية

السعودية وإسبانيا تبحثان تنسيق التعاون الدولي لمكافحة كورونا

محمد بن سلمان يتلقى اتصالا عاجلا من الرئيس الفرنسي ماكرون

بسبب كورونا.. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من أنجيلا ميركل

ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو استقرار أسواق الطاقة

الأمير محمد بن سلمان يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا

ترشيحاتنا

هل يجوز إعطاء الأخ الفقير من زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يجيب

مرتضى منصور يقرر فصل المدير الإداري في نادي الزمالك لهذا السبب.. فيديو

نقيب محامي الدقهلية يكشف تفاصيل دهس محام لضابط أثناء الحظر

وزير التعليم: إرسال بريد إلكتروني للطلاب لتأكيد استلام الأبحاث

مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في الدوري حال اتخاذ قرار باستئنافه.. فيديو

فرض حظر كامل قبل العيد.. مقترح برلماني أمام الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الـ 3 حزم من التعديلات الجديدة لـ شيفروليه كولورادو 2021 .. صور

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها