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حمدى رزق: أبو العينين وقناة صدى البلد شاركوا فى دعم مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

الخميس 14/مايو/2020 - 07:56 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي حمدي رزق، إن رجل الأعمال والنائب البرلمانى محمد أبو العينين، ، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، وقناة صدى البلد شاركوا في دعم مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «نور النبي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبو العينين وصدى البلد أهتموا للغاية بالمشاركة في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية وتمت المشاركة بها على قدر المستطاع مع تسخير إمكانيات كبيرة للغاية.

وتابع الإعلامي حمدي رزق، أن الصلاة من أجل الإنسانية اجتذبت عددا من القادة من كافة أنحاء العالم، وعددا كبيرا من الشخصيات العالمية مثل الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي والرئيس الشيشاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين توجه بالدعوة إلى الشعب المصرى والعربى وشعوب العالم، وكل من نبضت جوارحه بالأمل، وتمسكت عزائمه بالعمل، أن يصبح جزءا من هذا الحدث الإنسانى النبيل فى غايته، والفريد فى طبيعته، بأن يتضرع إلى الله تعالى بما أوتي من صلاح العقيدة وسمُو النفس وسلامة القلب، بأن يرفع الله الغمة عنا، وينجينا مما نحن فيه ويلهمنا إلى طريق الحب والإنسانية والسلام، ولتكن دعوة إلى الخير، والتضامن والتكافل والأخوة، والإنفاق على من مسهم الضر من هذا الوباء.

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