وزيرة البيئة: الانتهاء من إنشاء المحطة العاشرة لرصد الهواء المحيط بمدينة الصف بالجيزة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الإنتهاء من إنشاء محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الصف بمحافظة الجيزة؛ حيث يوجد بمحافظة الجيزة عدد 9 محطات لرصد ملوثات الهواء المحيط وبدخول محطة الصف أصبح عدد محطات الرصد بالمحافظة 10 محطات وقد تم تركيب تلك المحطة أعلى مبنى مركز مدينة الصف.





وأوضحت فؤاد أن ذلك يعد ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع فى نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها. ويأتى ايضا فى إطار تنفيذ تكليفات الحكومة وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وإنشاء تلك المحطة قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 104 محطات على مستوى الجمهورية .





وفى سياق متصل قالت وزيرة البيئة إنه في إطار جهود الوزارة لإحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لعدد (3) وحدات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة بعدد (6) مداخن بمحطة كهرباء شمال الجيزة التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء حيث تم رصد عناصر كلا من (ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، اول اكسيد الكربون، الاكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط). و تم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الاجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية . وبهذا فقد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 73 منشأة تمثل 331 مدخنة.





ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره ادت الى تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية ، كما ان تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات أدى إلي أنخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانونًا في هذه الساعات في معظم المواقع.



