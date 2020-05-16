سياحة البرلمان: مستثمرو القطاع قادرون على جذب السياح بعد مواجهة كورونا

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية اللقاء الموسع الذى عقده الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع مستثمرى القطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر، مشيدا بجميع القضايا والمناقشات والحوارات التى دارت بين الوزير والمستثمرين خلال اللقاء.





وقال "صدقى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن مثل هذه اللقاءات المباشرة فى غاية الأهمية لمواجهة المشكلات التى اعترضت قطاع السياحة خاصة فى ظل التداعيات السلبية الخطيرة لفيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة المصرى وقدرة الحكومة بالتعاون مع محافظ البنك المركزى طارق عامر على مواجهتها.





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وأشار إلى أهمية تأكيد الدكتور خالد العنانى على ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الحكومة لاستقبال النزلاء بنسبة اشغال 25%، مضيفا أن جميع مستثمرى قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر تعهدوا خلال اللقاء بالتزامهم التام بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء.





وأكد أن محافظة البحر الأحمر تعتبر واحدة من أهم المناطق والمحافظات السياحية التى نتمنى أن ينجح المستثمرون فيها بعد أن أصبحت الكرة فى ملعبهم لجذب السياحة ونثق فى قدرتهم على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التقى واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وكامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.



