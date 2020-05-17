شون وصوامع المنيا تستقبل 210 آلاف طن من الأقماح





ووجه المحافظ، بضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال عملية التوريد.









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قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان.





وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.