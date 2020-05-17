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محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 210 آلاف طن من الأقماح

الأحد 17/مايو/2020 - 01:17 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم السبت، 210983 طنا و119 كيلوجراما، بنطاق دائرة المحافظة، من خلال البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.


ووجه المحافظ، بضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال عملية التوريد.



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قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان.


وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.

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