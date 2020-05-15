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محافظات

ضبط مشرف إنتاج بمخبز استولى على 459 بطاقة تموينية بملوي بالمنيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:11 م
الرقابة علي الاسواق
الرقابة علي الاسواق
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ايمن رياض

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، والحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة الى تنفيذ اعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقري التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



  من جانبها شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة على المخابز البلدية بالمدينة، بالتعاون مع مباحث التموين وحماية المستهلك، آسفرت الحملة عن ضبط مشرف انتاج بمخبز بلدي، وبحوزته 459 بطاقة تموينية، وماكينتي صرف اضافة لماكينة المخبز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة، كما حررت الوحدة المحلية محضر عدم حيازة شهادة صحية وعدم نظافة لصاحب محل سوبر ماركت.


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ومن ناحيه آخري، تابعت الوحدة المحلية بملوي، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات من قرى وشوارع المركز خلال ساعات حظر تنقل المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم تنفيذ حملات للنظافة والتطهير، وتم رفع القمامة من النقاط المخصصة لها، بمدينة ملوى، وبالوحدة المحلية لقرية المعصرة، و بالوحدة المحلية لقرية دروة، وبالوحدة المحلية لقرية قلندول.



كما نفذ مركز ملوى أعمال صيانة أعمدة الكهرباء على طريق قرية تندة، بالإضافة الى تنظيم عملية صرف المنحة، بمكاتب البريد التابع للوحدة المحلية لقرية المعصرة، والريرمون.

 

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