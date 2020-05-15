مصادرة 4.5 طن سكر تمويني وتحرير 36 مخالفة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مديرية التموين في تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية والمرور على المخابز البلدية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا على ضرورة التزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.
من جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه من خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية، تم ضبط 4.5 طن سكر تموينى، بمركز ملوي، بالإضافة الى تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة في مجال متابعة المخابز البلدية والأسواق، منها 27 مخالفة للمخابز البلدية منها 13 مخالفات لخبز ناقص الوزن – 5 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات أخرى متنوعة، بالإضافة لضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة بدون ترخيص، و6 مخالفات لذبح خارج السلخانة، و2 مخالفة متنوعة.