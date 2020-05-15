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محافظات

مصادرة 4.5 طن سكر تمويني وتحرير 36 مخالفة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:14 م
حملات الرقابة التموينية
حملات الرقابة التموينية
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ايمن رياض
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مديرية التموين في تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية والمرور على المخابز البلدية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا على ضرورة التزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.
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من جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه من خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية، تم ضبط 4.5 طن سكر تموينى، بمركز ملوي، بالإضافة الى تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة في مجال متابعة المخابز البلدية والأسواق، منها 27 مخالفة للمخابز البلدية منها 13 مخالفات لخبز ناقص الوزن – 5 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات أخرى متنوعة، بالإضافة لضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة بدون ترخيص، و6 مخالفات لذبح خارج السلخانة، و2 مخالفة متنوعة.
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