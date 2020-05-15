مصادرة 4.5 طن سكر تمويني وتحرير 36 مخالفة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه من خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية، تم ضبط 4.5 طن سكر تموينى، بمركز ملوي، بالإضافة الى تحرير 36 مخالفة تموينية متنوعة في مجال متابعة المخابز البلدية والأسواق، منها 27 مخالفة للمخابز البلدية منها 13 مخالفات لخبز ناقص الوزن – 5 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات أخرى متنوعة، بالإضافة لضبط 9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة بدون ترخيص، و6 مخالفات لذبح خارج السلخانة، و2 مخالفة متنوعة.