الخطيب يطمئن على أسرة اللواء حسن مسعود

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي بأسرة الراحل اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر للاطمئنان عليهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم انطلاقا من الدور الذي يقوم به النادي تجاه جميع أبنائه وأسرهم.





وتواجد الكابتن الخطيب اليوم في فرع النادي بمدينة نصر لمتابعة مستجدات المشروعات الإنشائية داخله وسير أعمال الصيانة لمرافقة والبنية التحتية داخله وحرص على التواصل هاتفيا مع نجل الراحل اللواء حسن مسعود وذلك قبل اجتماعه مع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد إيهاب النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.





وأكد الكابتن الخطيب في اتصاله بأسرة الراحل علي تقديره لمسيرة العطاء والإخلاص التي قدمها في خدمة النادي وأعضائه وتفانيه في عمله بالشكل الذي جعله أحد الأسماء البارزة في تاريخه الإداري بعد سنوات عمله في مقر النادي بالجزيرة وفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر .



