دعاء ليلة القدر 2020 .. علي جمعة يوصي بـ5 أمور عند ترديده

دعاء ليلة القدر 2020 بشكل خاص زادت صيغه، لأن ليلة القدر تكتب فيها الأقدار والأعمار والأرزاق من مال وأبناء وأعمال وصحة وشفاء ورفع بلاء ولطف في الابتلاء والنجاة من الوباء، وكثير كثير من الأحلام والأمنيات تتعلق في دعاء ليلة القدر 2020 ، تلك السنة التي بدأت بالعديد من الأحداث والمصائب ، فجعلت من ليلة القدر أقرب طوق للنجاة إن لم يكن الوحيد، فإذا كان الدعاء عامة يصارع القضاء، فما أحوجنا إليه في هذه الأثناء، فلا ملجأ ولا مفر من هذه الجائحة سوى بدعاء مستجاب في ليلة القدر ، التي لن تتكرر مرة أخرى في هذه السنة 2020 ، لذا ينبغي اغتنامها لعلنا نفوز وتتنزل علينا لطائف الرحمن ويُرفع البلاة وتُكشف الغمة.
دعاء ليلة القدر .. 5 وصايا ليستجاب
دعاء ليلة القدر 2020 ليستجيبه الله تعالى ويتحقق المراد ، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا الآن في العشر الاواخر من رمضان وهي خير أيام السنة ، وفيها ليلة القدر وهي خير ليالي السنة، أي أننا من خير إلى خير، لذا ينبغي أن تكون هذه العشر الاواخر من رمضان أيام ذكر وعبادة وتعبد وأيام دعاء، موصيًا بترديد دعاء ليلة القدر وتنظيف القلوب بذكر الله جل وعلا، وبالإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، واللجوء إلى الله أن يحقق كل ما تتمنوه من خيري الدنيا والآخرة، ولا تنسوا في دعائكم لأمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع الله قلوبها على الحق ، فلعل الله يستجيب لواحد منا، فيرفع عنا البلاء والوباء، وأمر الله غالب ونحن على قضائه وقدره صابرون ولأوامره مستعدون، وندعوه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى ، ويغفر لنا ويجعلنا من عتقائه من النار.
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دعاء ليلة القدر في العشر الاواخر