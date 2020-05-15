ليلة القدر .. احذر هذا الفعل في العشر الأواخر يحرمك فضائلها

ليلة القدر من أفضل الليالي التي يتضاعف فيها أجر العبادات وثوابها، كما ورد بقوله تعالى: « لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ » فبها وعليها الرجاء ومنها يبدأ الطريق إلى الجنة في الدنيا والآخرة، وقد ورد الكثير والكثير في فضائلها، ولعل الحديث عنها هو حديث الساعة في هذه الأوقات بعدما دخلت العشر الاواخر من رمضان، فها نحن اليوم في ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر، والتي قد تكون ليلة القدر، حيث إن معرفتها رفعت عن العباد وتم إخفائها في الليالي الوترية بالعشر الاواخر من رمضان.





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ولما ورد عن ليلة القدر من عظيم الفضل، جاء حث النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحري ليلة القدر واغتنام فضائلها ونفحاتها وخيراتها، قالت الدكتورة سهير طلب، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، إن حال الناس اليوم في تحري ليلة القدر وإحيائها، لاغتنام فضائلها العظيمة، ليس على الوجه الذي يطيب به القلب وتسر به النفس، منوهة بأن أحوالهم منقسمة إلى فرق.





وأوضحت «طلب»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الفرقة الأولى وفقها الله تعالى للصواب، وهداها للصراط المستقيم، وهي التي أحيت ليلة القدر بما تيسر لها من العبادات والطاعات من قيام وصلاة وذكر وتلاوة قرآن ودعاء وتوبة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرة إلى أن فرقة ثانية انتبهت لليلة القدر، وأرادت اغتنامها وقيامها، لكنها ضلت عن الطريق الصحيح الذي يوصلها لذلك.

وأضافت: "فاجتمعوا في الصلاة ، وكانت صلاتهم كنقر الديكة، حتى إذا ما فرغوا التفوا حلقة يغنون ويضربون بالدفوف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم قوم ثقل عليهم القرآن، وصعبت عليهم الصلاة، وزين لهم الشيطان فعلهم، بل ربما قاموا يرقصون أو يتمتمون، بطقوس ما أنزل الله بها كتابا، ولا أرسل بها نبيا".





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وأوضافت أن الثالثة هي فرقة لاهية غافلة، لا تعرف لليلة القدر قدرا، ولا تغتنم مرورها لتصحح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، بل هي عن رمضان كله غافلة، فصيامها جوع وظمأ، وعادتها في اللهو والغفلة كما هي، بل ربما حتى مع المعاصي، والعياذ بالله.





فضائل ليلة القدر 1- في ليلة القدر غفران للذنب لمن قامها محتسبًا الأجر عند الله عز وجل، فعن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه» رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760). 2- فضل ليلة القدر أنزل الله تعالى في ليلة القدر القرآن الكريم، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» 3- فضل ليلة القدر خصّ الله تعالى ليلة القدر بالبركة، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ». 4- تُكتب فيها الأعمار والأرزاق للعام القادم، قال تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ». 5- ميّز الله العبادة فيها دون باقي الليالي، قال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» 6- تتنزّل الملائكة في ليلة القدر لتحفّ المسلمين، وتملأ الأرض بالخير والرحمة والمغفرة، قال تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ». 7- فضل ليلة القدر ليلة القدر تكون خالية من الشّر، وتكثر فيها الطاعة والخير، فهي سلام من الأذى كلّه، قال تعالى: «سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ».





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تاريخ ليلة القدر ٢٠٢٠ تاريخ ليلة القدر 2020 يمكن حصره في خمس ليالي تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة في شهر مايو الميلادي لعام 2020 ، فيمكن تحديد تاريخ ليلة القدر 2020 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 13 مايو وتنتهي في فجر الخميس 14 مايو. 2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 15 مايو وتنتهي في فجر السبت 16 مايو. 3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 17 مايو، وتنتهي في فجر الإثنين 18 مايو. 4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتنتهي فجر الأربعاء 20 مايو. 5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 21 مايو ، وتنتهي في فجر الجمعة 22 مايو لعام 2020 م .

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