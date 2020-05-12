تاريخ ليلة القدر 2020 في شهر مايو.. تعرف عليه

ليلة القدر 2020

وبصيغة أخرى متى ليلة القدر في رمضان 1441 - 2020 ؟.. لعله أهم تاريخ يبحث عنه الكثيرون بهذه الأيام خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، ذلك الشهر الكريم، ففي ظل معاناة العالم من وباء كورونا تتعلق الكثير والكثير من الآمال على ليلة القدر لعل الله عز وجل يرفع فيها البلاء والوباء ، ويصير

هو ذاته تاريخ اختفاء الوباء وانتهاء هذا الكابوس، لأن ليلة القدر كما قال الله تعالى عنها: «

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

» فبها وعليها الرجاء ومنها يبدأ الطريق إلى الجنة في الدنيا والآخرة.