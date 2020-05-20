شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق سريع في ولاية ميسوري الأمريكية

قائد الطائرة

وهبطت الطائرة على الطريق السريع عند بلدة "ليز ساميت".وعلق قائد دورية الطرق السريعة بالولاية على ما حدث بأن أحد محركات الطائرة تعطل قبيل الوصول إلى مطار قريب.ولم يصب الطيار بأذى، وكان قد تواصل مع إدارة الطيران الفيدرالي لإبلاغها بخصوص عملية الهبوط الاضطراري.