شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق سريع في ولاية ميسوري الأمريكية

اذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها اضطرار قائد طائرة صغيرة الهبوط اضطراريا على الطريق السريع في ولاية ميسوري الأمريكية.
واظهرت اللقطات أن محرك الطائرة تعرض لعطل أثناء تحليق قائد الطائرة.
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واظهرت اللقطات أن محرك الطائرة تعرض لعطل أثناء تحليق قائد الطائرة.
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وهبطت الطائرة على الطريق السريع عند بلدة "ليز ساميت".
وعلق قائد دورية الطرق السريعة بالولاية على ما حدث بأن أحد محركات الطائرة تعطل قبيل الوصول إلى مطار قريب.
ولم يصب الطيار بأذى، وكان قد تواصل مع إدارة الطيران الفيدرالي لإبلاغها بخصوص عملية الهبوط الاضطراري.
وهبطت الطائرة على الطريق السريع عند بلدة "ليز ساميت".
وعلق قائد دورية الطرق السريعة بالولاية على ما حدث بأن أحد محركات الطائرة تعطل قبيل الوصول إلى مطار قريب.
ولم يصب الطيار بأذى، وكان قد تواصل مع إدارة الطيران الفيدرالي لإبلاغها بخصوص عملية الهبوط الاضطراري.