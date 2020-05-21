أحمد فليكس: فخور بانتمائي لـ الأهلي.. واللعب في صفوفه الأعظم في مشواري ..فيديو

أعرب المهاجم الغاني أحمد فليكس لاعب الأهلي الأسبق، عن فخره باللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا أنها أعظم لحظة في مشواره.
وأقامت قناة النادي الأهلي احتفالية لإحياء ذكرى تتويج الأهلي بلقب القرن في إفريقيا، الذي توج به قبل 20 عامًا.
وقال فليكس في تصريحات تلفزيونية على فضائية "الأهلي"، "اللعب بالنادي الأهلي هي اللحظة الأعظم في مشواري مع كرة القدم".
وأضاف "إلى يومنا هذا أظل فخور جدًا بانتمائي لعائلة النادي الأهلي".
وتابع "أود أن أقدم التهنئة للأهلي بمرور20 عامًا على اختياره ناديًا للقرن في قارة إفريقيا، أريد دائمًأ أن أراه في مقدمة الأندية، وأنا سعيد وفخور بالأهلي".
واختتم "يحيا النادي الأهلي، تحيا أفضل إدارة وأفضل مدرسة كرة قدم وأفضل مدربين، ويحيى جمهور الأهلي الأفضل دائمًا".