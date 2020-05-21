أحمد فليكس: فخور بانتمائي لـ الأهلي.. واللعب في صفوفه الأعظم في مشواري ..فيديو

وتابع "أود أن أقدم التهنئة للأهلي بمرور20 عامًا على اختياره ناديًا للقرن في قارة إفريقيا،

أريد دائمًأ أن أراه في مقدمة الأندية، وأنا سعيد وفخور بالأهلي".