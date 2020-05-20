عدلي القيعي: حكمة ربنا إن احتفالية الاهلي بلقب أفضل نادٍ تتزامن مع ليلة القدر

عبر عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ومقدم برنامج ملك وكتابة، عن سعادته بتزامن احتفالية نادي القرن مع ليلة القدر.
وقال القيعي خلال تصريحاته على فضائية الاهلي في برنامج ملك وكتابة، إن تزامن احتفالية القرن بالنادي الاهلي، مع ليلة القدر حكمة من عند ربنا.
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وأضاف القيعي، أن الجو صافي ومميز حتى في ظل وجود درجة حرارة عالية، ونجد أن السماء صافية والشمس ساطعة.
ومن جانبه أكد المنيسي، أن الاهلي كيان بلون الدم قاوم الاستعمار ناضل من اجل الاستقلال حارب من أجل وطنه، الاهلي وطن للجميع.
جدير بالذكر أن، قناة الاهلي تحتفي اليوم بتتويج القلعة الحمراء بلقب افضل ناد في القرن الــ ٢٠ عام ٢٠٠٠.