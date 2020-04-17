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رياضة

عدلي القيعي يكشف المعنى الحقيقي لـ ابن النادي .. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:46 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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ياسمين تيسير
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن المعني الحقيقي لمصطلح " ابن النادي " مشددا ان الكثير يطلقون على انفسهم هذا اللقب وهم لا يستحقونه على الاطلاق.

وأكد  القيعي في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن اي ناشىء في الفريق لا يطلق عليه لقب ابن النادي مشددا ان الابن الحقيقي هو من يساند ناديه و يدعمه سواء كان داخله او لا بخلاف اي أزمات بينه و بين النادي .

وأضاف  أن هناك الكثير من نجوم الكرة لا يكفوا عن الهجوم عن النادي ويؤكدون انهم مع الكيان ولكن ضد المسؤولين عن النادي .

وأكمل مستشار التعاقدات في النادي الأهلي أن الكيان هو الاشخاص فالنادي ليس مجرد حوائط ولكنه عباره عن اشخاص يصنعوا التاريخ ويحققوا الانجازات للنادي.
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