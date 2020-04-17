عدلي القيعي يكشف المعنى الحقيقي لـ ابن النادي .. فيديو





وأكد القيعي في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن اي ناشىء في الفريق لا يطلق عليه لقب ابن النادي مشددا ان الابن الحقيقي هو من يساند ناديه و يدعمه سواء كان داخله او لا بخلاف اي أزمات بينه و بين النادي .





وأضاف أن هناك الكثير من نجوم الكرة لا يكفوا عن الهجوم عن النادي ويؤكدون انهم مع الكيان ولكن ضد المسؤولين عن النادي .





وأكمل مستشار التعاقدات في النادي الأهلي أن الكيان هو الاشخاص فالنادي ليس مجرد حوائط ولكنه عباره عن اشخاص يصنعوا التاريخ ويحققوا الانجازات للنادي.

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن المعني الحقيقي لمصطلح " ابن النادي " مشددا ان الكثير يطلقون على انفسهم هذا اللقب وهم لا يستحقونه على الاطلاق.