الحلقة 28 من مسلسل الفتوة .. ياسر جلال يحصل على الذهب

تجهز عددًا كبيرًا من الرجال من أجل مساعدة حسن الجبالي للعودة إلى الجمالية، وهو ما رفض أن يسمعه عزمي أبو شديد، حيث قال لأحد الرجال إن حسن الجبالي قد توفي على يده، بينما طلب منه الرجل أن يتخذ حذره الشديد لما يتم التجهيز له في حجر كسر الفتوات.

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال عدة تطورات، أبرزها علم عزمي أبو شديد أن المعلمة أم أحمد الفنانة فريدة سيف النصر