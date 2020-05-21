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فن

الحلقة 28 من مسلسل الفتوة .. ياسر جلال يحصل على الذهب

الخميس 21/مايو/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال عدة تطورات، أبرزها علم عزمي أبو شديد أن المعلمة أم أحمد الفنانة فريدة سيف النصر تجهز عددًا كبيرًا من الرجال من أجل مساعدة حسن الجبالي للعودة إلى الجمالية، وهو ما رفض أن يسمعه عزمي أبو شديد، حيث قال لأحد الرجال إن حسن الجبالي قد توفي على يده، بينما طلب منه الرجل أن يتخذ حذره الشديد لما يتم التجهيز له في حجر كسر الفتوات. 

وظهرت حسيبة زوجة الفنان أحمد خليل والد ليل الفنانة مي عمر وشقيقها عزمي الفنان أحمد صلاح حسني وتجسد دورها الفنانة عايدة رياض التي اختفت بعدما قتلت أحباب والدة "ليل" لتقوم ليل بالانتقام منها والهجوم عليها فيتدخل عزمي ويحبس شقيقته ويعتدي عليها بالضرب.

وقام سيد اللبان بزيارة عزمي، فاستغاثت به "ليل" لينقذها من شقيقها عزمي وساومته على أن تعود إلى عصمته مقابل أن يقتل حسيبة. 

مسلسل الفتوة يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.


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