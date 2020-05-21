أكتر الشخصيات اللي حبيتها.. مي عمر تعلق على دورها في مسلسل الفتوة ..فيديو

قالت الفنانة مي عمر ، إن المشاهدين يقومون بمراسلتي على السوشيال، ويكتبون لها في تعليقاتهم "أن حسن ممتش في مسلسل الفتوة".









وأضافت مي عمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على "إكسترا نيوز"، "سعيدة بردود أفعال المشاهدين خصوصا انهم احبوا دورى الذى به تحول ولا يسير علي نمط واحد".









وأوضحت مي عمر ، أن الدور في البداية كان رومنسيًا، والمشاهدون لم يتوقعوا ما حدث معي بعد ذلك في باقي الحلقات.









وتابعت مي عمر "شخصية ليل من أفضل الشخصيات التي قدمتها وأحببتها جدًا، وأحببت تمثيلها".









وأكدت مي عمر، أن زوجي محمد سامي يعرف عمله أكثر مني، وكثير من الأحيان آخذ رأيه في عملي، وهو سعيد جدا بما أقوم به.



