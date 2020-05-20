الفتوة الحلقة 27.. خطف مي عمر وإجهاضها

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال تطورات، أبرزها تستوقف إحدى السيدات في الحي لمواساة "ليل " مي عمر في وفاة زوجها وحماتها ولكن سرعان ما تتكاثر عليها النساء ويخطفونها في منطقة لا يراهم فيها أحد ويضربونها حتى يُجهض الحمل.





وكان عزمى قد وقف فى حى الجمالية ورفض إقامة عزاء لحسن الجبالى ووصفه بأنه حرامى وكان يسرق منهم أموالهم، وأنه هو الملثم الذى كان يسرق.





وأكد فضل "محمود حافظ" لزوجته "زينب" شقيقة حسن الجبالى أن جثته ليس لها وجود، ويذهب المعلم عزمى لبيت حسن الجبالى ويطلب من مى عمر العودة لمنزل والدها لكنها ترفض وتسأل "عزمى": من قتل حسن الجبالى، وتطلب منها إنعام سالوسة أن تعود مع شقيقها.





مسلسل الفتوة تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.



