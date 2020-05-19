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فن

الفتوة الحلقة 26.. وفاة والدة الفنان ياسر جلال

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 26، من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال تطورات، ومنها أن حسن الجبالى الفنان ياسر جلال فتوة الجمالية ما زال على قيد الحياة بعدما طعنه عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى بسكين ليتولى فتونة الجمالية وتم إنقاذ حسن على يد العربجية.

أيضا دخلت زينب الفنانة مها نصار على والدتها حورية الفنانة أنعام سالوسة والدة حسن الجبالي فوجدتها قد توفيت.

ويطلب رياض الخولى من عزمى العودة لمى عمر والزواج منها، لكنه يخبره بأنها مازالت فى شهور العدة، وفى نفس الوقت يقوم ابن المعلم سيد اللبان بتهريب الشيخ مبروك لكنه يطلب منه ترك الذهب.

مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال وكل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهنا ومها نصار ومحمود حافظ وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج حسين المنياوي.

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