ياسر جلال عن وعكته الصحية بالأمس: كنت واكل كتير





طمأن الفنان ياسر جلال المشاهدين على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على الهواء، قائلا:" أنا في حالة صحية جيدة الآن".





وقال ياسر جلال ، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر قناة الأولى المصرية، :"كلت كتير ساعة الأفطار وكنت باخد نفسى بالعافية ..وأنا اتكسفت أقولها واكل كتير".









وأشار ضاحكا إلى أنه أرهق بسبب كثرة الأسئلة، إلى جانب أنه يكون متوتر بعض الشيء عندما يكون على الهواء، وتابع:"أنا بتوتر لما بطلع على الهواء".





وأوضح أنه تلقى العديد من الاتصالات فور نشر خبر إصابته بوعكة صحية على الهواء من العديد من الفنانين.





وعن مشاركته في مسلسل الفتوة، قال جلال:"أنه كان هناك مسلسل آخر عرض عليه قبل رمضان بالتزامن مع مسلسل "الفتوة"، ففضل المشاركة فى "الفتوة".



