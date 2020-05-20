في عيد ميلاد علي حميدة.. معلومات لا تعرفها عنه

أطلق حميدة "لولاكي" فى 11 يوليو عام 1988 بتوزيع من حميد الشاعرى وفرقته.

الشريط بيع منه أكثر من 40 مليون نسخة إلى جميع أنحاء العالم الشرقى وكذلك الغربى واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسى لم يسبق له مثيل وأصدر بعد ذلك عدة البومات إضافية منها "كونى لى" و"ناديلى" وغيرها.