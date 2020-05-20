في عيد ميلاد علي حميدة.. معلومات لا تعرفها عنه

يحتفل اليوم الفنان علي حميدة بعيد ميلاده الـ 55 ، اسمه الحقيقى على عبدالحميد حميدة جميعى ولد فى مرسى مطروح 20 مايو 1965، وأحد أشهر مطربى الثمانينيات.
أطلق حميدة "لولاكي" فى 11 يوليو عام 1988 بتوزيع من حميد الشاعرى وفرقته.
الشريط بيع منه أكثر من 40 مليون نسخة إلى جميع أنحاء العالم الشرقى وكذلك الغربى واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسى لم يسبق له مثيل وأصدر بعد ذلك عدة البومات إضافية منها "كونى لى" و"ناديلى" وغيرها.
بعد انتشار أغنيته توجه علي حميدة للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شرك الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991
ثم اختفى الفنان على تدريجيا عن الأنظار ثم عاد فى سنة 2000.. وغنى حميدة تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم
.عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل، وظهر في مسلسل ريح المدام العام الماضي