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فن

شاهد.. ناهد السباعي برفقة كلبها داخل الحجر المنزلي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:20 ص
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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محمد بدران
شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها بصور جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ناهد السباعى في الصورة وهي تجلس على مقعد داخل منزلها وبرفقة كلبها الأليف، نالت إعجاب متابعيها.

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وعلقت على الصور قائلة: "أولئك الذين يعلمون أكثر عن الإنسانية ليسوا دائمًا من البشر ⚠️ تحذير من الطقس الحار ⚠️ يرجى البحث في جوجل عن كيفية الحفاظ على سلامة مخالب الحيوانات الأليفة هذا الصيف والتنبه لسكري هو مريض حقًا 🤕".


تشارك ناهد السباعى فى مسلسل "النهاية" الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى. 

وتدور أحداث المسلسل فى فترة 2120 ويناقش كيف يتعرض العالم الى مؤامرة كبيرة لتنهى العالم. 


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