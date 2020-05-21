بـ الستان الأسود.. عبير صبرى تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد





وظهرت بها عبير صبرى ، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود ومطعم بنقشات هادئة وملونة تبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبرى فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال إطلالتها الجذابة.