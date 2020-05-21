بـ الستان الأسود.. عبير صبرى تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد

نشرت الفنانة عبير صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت بها عبير صبرى، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود ومطعم بنقشات هادئة وملونة تبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبرى فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال إطلالتها الجذابة.
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فركش خيانه عهد 👏سامح عبد العزيز المخرج المبهر المحترم الراقي المحب لكل ممثلينه اللي بيحب موهبه الفنان وبيحترمها القائد في اللوكيشن بمنتهي الهدوء والسيطره في نفس الوقت سامح خلاني انطلق وكان ييشجعني كل لحظه وبيقولي انه بيثق فيه ودي اجمل كلمه تتقال للمثل عشان يقدم احسن ماعنده ياسامح انت مخرج عظيم وانت علامه فارقه في حياتي الفنيه شكراااا جداااا علي النجاح الكبير وعلي المساسل اللي كسر الدنيا واتمني اشتغى معاك مليون مره تاني 🙏🙏🙏😍😍👌⚘⚘🎩#AA#خيانه_عهد #abeersabry#ماشاء_الله @samehabdoulaziz