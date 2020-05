بـ الستان الأسود.. عبير صبرى تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد

View this post on Instagram

فركش خيانه عهد 👏سامح عبد العزيز المخرج المبهر المحترم الراقي المحب لكل ممثلينه اللي بيحب موهبه الفنان وبيحترمها القائد في اللوكيشن بمنتهي الهدوء والسيطره في نفس الوقت سامح خلاني انطلق وكان ييشجعني كل لحظه وبيقولي انه بيثق فيه ودي اجمل كلمه تتقال للمثل عشان يقدم احسن ماعنده ياسامح انت مخرج عظيم وانت علامه فارقه في حياتي الفنيه شكراااا جداااا علي النجاح الكبير وعلي المساسل اللي كسر الدنيا واتمني اشتغى معاك مليون مره تاني 🙏🙏🙏😍😍👌⚘⚘🎩#AA#خيانه_عهد #abeersabry#ماشاء_الله @samehabdoulaziz