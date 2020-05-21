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فن

خيانة عهد.. بوسي شلبي تتألق برفقة عبير صبري.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 03:05 ص
بوسي شلبي و عبير
بوسي شلبي و عبير صبري
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مصطفى كرم

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها بصورة جديدة برفقة الفنانة عبير صبري نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلقت بوسي شلبي، على الصورة "انتظرونا أسرار و كواليس نادية في خيانة عهد".


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يذكر أن عبير صبري تشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.


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