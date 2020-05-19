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بماكياج ناعم.. عبير صبرى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:27 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة عبير صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت عبير صبرى، مرتديه جاكيت أنيق ومميز باللون الأسود ومطعم باللون البينك، ومنسقه معه توب بسيط باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها واناقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت عبير صبرى فى الماكياج على الألوان الترابية الناعمة مع الماسكارا السوداء، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتركت شعرها السود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهزر بإطلالتها البسيطة الناعمة.

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