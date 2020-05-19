بدون ماكياج.. آيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة..شاهد





وظهرت آيتن عامر ، بسويت شيرت باللون الأسود والزيتى، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها، وأناقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت آيتن عامر فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات بسيطة من احمر الشفاه الذى يتناسب مع إطلالتها.





وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز عن جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال البسيطة.



