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فن

ثراء جبيل: ما يحدث في صناعة الفن عبث واستهتار بنا كبشر

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:04 م
ثراء جبيل
ثراء جبيل
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آيه عاطف
أعربت ثراء جبيل، عن إستيائها لما يحدث في مهنة الفن، بسبب عدم مراعاة الحقوق الأنسانية لفريق العمل، والتصوير لعدد ساعات فوق قدرة إستيعاب البشر.

وقالت ثراء جبيل، لـ "صدى البلد": "ما يحدث في الصناعة ما هو إلا عبث.. نحن نقوم بتصوير 30 حلقة لرمضان بشكل استهلاكي جدًا، لا يوجد سيناريو كامل، فنقوم بالتصوير أثناء مرحلة الكتابة".

وتابعت قائلة :"هناك استهتار كبير بنا كبشر، فالإنسان الطبيعي يعمل لمدة 8 ساعات فكيف لنا أن نعمل 24 ساعة ويظهر العمل بالشكل المطلوب وكل هذا من أجل توفير عدد الأيام وتقليل الميزانية".

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واستطاعت الفنانة ثراء جبيل، أن تترك بصمة منذ ظهورها الأول على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل "ذات"، وتوالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها ، كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة".

كما شاركت في "لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".
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