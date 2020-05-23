توقعات.. علماء: فيروس كورونا يختفى من العالم 4 ديسمبر

كشف مجموعة من العلماء عن موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، متوقعة اختفائه من أمريكا بحلول سبتمبر، بينما ينتهي الوباء من العالم في ديسمبر.





وتوقع مجموعة من العلماء في جامعة سنغافورة مستقبل فيروس كورونا، بالاعتماد على بيانات الحالات المؤكدة بالفعل والوفيات جراء الوباء في دول العالم، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".





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واعتمد الباحثون على تقنية "المراقبة التنبؤية" حيث يتم إدخال البيانات على نموذج رياضي يتم تحويله إلى مخطط بياني، ويبين منحنى الرسم مسار المرض، حيث أظهرت التوقعات أن الولايات المتحدة ستكون خالية من الفيروس بحلول20 سبتمبر، بينما يمكن أن ينتهي الفيروس من بريطانيا بحلول 27 أغسطس.





وتوقع النموذج نهاية الوباء في دول العالم بحلول 4 ديسمبر، ورغم ذلك حذر العلماء في جامعة سنغافورة من أن مواعيدهم ليست دقيقة وأن التوقعات لا يجب أن تؤدي إلى إنهاء متسارع لعمليات الإغلاق حول العالم.



