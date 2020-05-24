تحت شعار مساندة النشاط الاقتصادي.. إصدار نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدى للموازنة الجديدة

تحت شعار مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.. وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي لموازنة عام 2020 /2021 للعام الخامس على التوالي.. 254.5 مليار جنيه للصحة و363.6 مليارللتعليم