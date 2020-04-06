وزارة المالية: بدء صرف الأجور 19 أبريل بدلا من 24 ..فيديو

قال الدكتور محمد أبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوزارة تعمل دائما على الحفاظ على حياة العاملين والمواطنين عبر تقديم كافة التسهيلات حرصا على سلامتهم.





وأضاف محمد إبراهيم، أثناء مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة تهدف إلي عدم تكدس الأفراد أمام ماكينات الصرف الآلي، وذلك من خلال وضع جدول ينص على أن يتم صرف قبض العاملين من يوم 24 إلى 28 من كل شهر.





وأضاف المتحدث باسم وزارة المالية، أنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وأيضا قدوم شهر رمضان، تم الاتفاق على تقديم مواعيد الصرف للعاملين من يوم 24 إلي يوم 19 أبريل.





وأوضح أن الوزارة قررت أن يكون الصرف تدريجيا حتى لا تكون هناك تكدسات أمام ماكينات الصرف، وذلك من خلال قيام أكثر من 18 وزارة وهيئة بالصرف يوم 19 أبريل، ثم بدأ صرف 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم 16 هيئة يوم 21 أبريل، وأخيرا 9 وزارات وهيئات يوم 22.





وأكد أن الصرف متاح بالتتابع لكافة الوزارات حتى يوم 29 أبريل، لافتا إلي أن النظم الإلكترونية الحالية ساعدت فى إتمام عملية الصرف بكل سهولة.



واختتم مناشدا الجميع بضرورة ترك مسافة متر بين بعضهم البعض وذلك منعا للتكدسات والزحام أمام الماكينات.



