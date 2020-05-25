على طريقة فدوى.. روجينا تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "تيك توك".
وظهرت روجينا داخل حديقة منزلها وهى توجه التهنئة لجمهورها على طريقة فدوى في مسلسل البرنس الذى أذيعت اخر حلقاته أمس".
يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.
إقرأ أيضا :
ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.