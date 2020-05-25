مراتي حامل وكنت عايز ارجعها قبل العيد.. تفاصيل واقعة قتل عامل لـ حماه في كرداسة

أنهى عامل حياة حماه بعد أن سدد له طعنتين في مشاجرة بينهما لرفض زوجته العودة إلى منزله بمنطقة كرداسة، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهم.





تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل شخص بمنطقة أبو رواش في كرداسة، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة، وتبين من الفحص أن زوج ابنة القتيل وراء ارتكاب الجريمة فتم ضبطه.





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وأشارت التحريات بقيادة العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن زوجة المتهم تركت منزل الزوجية عقب خلافات بينهما وتوجهت لمنزل أسرتها؛ فتوجه زوجها ليلة العيد لإحضارها إلا أنها رفضت العودة معه.





وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين أسرة الزوجة والزوج فقام على أثرها الأخير بالاشتباك مع حماه؛ ثم سدد طعنتين له بسكين أردته قتيلا في الحال.





واعترف الزوج بجريمته في أقواله أمام رجال المباحث فور ضبطه عقب هروبه، بأن زوجته حامل، وأنه توجه لمنزل أسرتها لإعادتها لقضاء العيد في منزله، ولكن تطور الخلاف وتشاجر مع حماه؛ وهو ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة.





وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.