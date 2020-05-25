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رياضة

بسبب أحمد الشيخ.. أزمة في النادي الأهلي

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:29 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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حسن العمدة
تلقي احمد الشيخ جناح النادي الأهلي العديد من العروض فى الفترة الماضية وأبرزها نادي مصر المقاصة وبيراميدز .

وظهرت حاله من الجدل والانقسام داخل النادي الأهلي بشأن رحيل احمد الشيخ او استمراره داخل جدران النادي .

واكد المصدر ، ان لجنة التخطيط مشتتة بشأن مصيره ويري البعض ان بقائه افضل شئ بعد عدم حسم مصير رمضان صبحي الذي يفضل الاحتراف ، وعدم ثبات مستوي كهربا حتي الان مع فايلر ولم يظهر بالمستوي المطلوب .

وشدد المصدر ، علي ان البعض ألاخر يري ان نمنح الشيخ فرصة الاعارة ليستفيد النادي منه ماليا طالما فايلر لم يعتمد عليه اساسيا .

واستقر مسئولي النادي الاهلي علي تأجيل تعديل عقد احمد الشيخ بسبب تفشي فيروس كورونا .
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