بسبب أحمد الشيخ.. أزمة في النادي الأهلي

تلقي احمد الشيخ جناح النادي الأهلي العديد من العروض فى الفترة الماضية وأبرزها نادي مصر المقاصة وبيراميدز .





وظهرت حاله من الجدل والانقسام داخل النادي الأهلي بشأن رحيل احمد الشيخ او استمراره داخل جدران النادي .





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واكد المصدر ، ان لجنة التخطيط مشتتة بشأن مصيره ويري البعض ان بقائه افضل شئ بعد عدم حسم مصير رمضان صبحي الذي يفضل الاحتراف ، وعدم ثبات مستوي كهربا حتي الان مع فايلر ولم يظهر بالمستوي المطلوب .





وشدد المصدر ، علي ان البعض ألاخر يري ان نمنح الشيخ فرصة الاعارة ليستفيد النادي منه ماليا طالما فايلر لم يعتمد عليه اساسيا .



