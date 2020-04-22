إسرائيل تهاجم أحمد الشيخ وأحمد حسن كوكا

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية لاعبي كرة قدم مصريين على خلفية "انسحابهما" - كما عبرت- من بطولة فيفا البلاي ستيشن الإلكترونية بسبب مشاركة لاعبين من الكيان المحتل.









ووجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، هجومها ضد اللاعبين المصريين أحمد الشيخ لاعب الاهلي وأحمد حسن كوكا مهاجم نادى براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى من خلال تغريدة عبر صفحة "اسرائيل بالعربية الناطقة باسمها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء.









وذكرت الخارجية الاسرائيلية من خلال صفحتها أن أحمد الشيخ وكوكا رفضا المشاركة في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لاشتراك لاعبين إسرائيليين، وتمادت: " ما قام به اللاعبان ليس إلا خلط الرياضة بالسياسة ويأتي ذلك على حساب ضحايا فيروس كورونا".









وفي تغريدة اخرى اشارت الى اللاعبين المصريين في عبارة ذكرت فيها " هنالك مواقف في الحياة تحتم على ابناء البشر الاختيار بين القرار السهل والخاطئ والقرار الصعب والصائب".









وعبر حسابيهما كان لاعبا منتخب مصر أعلنا انسحابهما من البطولة الالكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحت مسمى (Fifa Enations Stay and Play) بهدف مواجهة كورونا.



