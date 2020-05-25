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رياضة

تقارير: رحيل نجم نادي بيراميدز للاحتراف في الخليج

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي بيراميدز، اقترب من الرحيل عن صفوف فريقه والذهاب للعب في أحد الأندية الخليجية.

وذكر موقع "غانا ويب" الغاني، أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز ، لا يعول على أنطوي في قيادة هجوم الفريق منذ توليه الإدارة الفنية للنادي، وأن اللاعب سيرحل تجاه الخليج للعب لأحد الأندية هناك.

وأشار الموقع أن انتقال أنطوي للأهلي أو الزمالك سيكون صعبًا، بسبب الأزمة المالية التي يواجهها الفريقان، التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجل أنطوي هدفين فقط مع بيراميدز هذا الموسم، ومرر 6 تمريرات حاسمة، قبل توقف بطولة الدوري.

يذكر أن أنطوي سبق له اللعب لصفوف أندية الإسماعيلي، والأهلي، ومصر المقاصة، قبل الانتقال لصفوف نادي بيراميدز.
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تقارير: رحيل نجم نادي بيراميدز للاحتراف في الخليج

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