بعد هدفه في المقاولون.. جون أنطوي الهداف التاريخي للمحترفين الأجانب فى الدوري المصري

حقق فريق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب في اطار الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز.





وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق محمد حمدي فى الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وأضاف الهدف الثاني جون انطوي بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق الغاني جون انطوي.





وأرتفع رصيد أنطوي من الأهداف في الدوري المصري إلى 70 هدفًا، ليكون أول لاعب أجنبي يصل إلى هذا العدد على مدار التاريخ.





وجاءت سجل أهداف جون أنطوي في الدوري المصري كالآتي:

مصر للمقاصة 37 هدفا

الإسماعيلي 28 هدفا

الأهلي 3 أهداف

بيراميدز هدفين



