مخرج الشقة من حق الزوجة.. عمر عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده الـ 67

يحتفل اليوم المخرج عمر عبد العزيز بعيد ميلاده حيث ولد27 مايو 1953 ، وهو شقيق المخرج محمد عبد العزيز وعم الممثل كريم عبد العزيز.





تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976 بتقدير جيد جدًا.





وبدأ حياته المهنية مساعد مخرج لأخيه المخرج محمد عبد العزيز في أفلام مثل (عالم عيال عيال) 1976، (البعض يذهب للمأذون مرتين) 1978، ثم بعدها أخرج أول أفلامه وهو فيلم (دعوة خاصة جدًا) وذلك عام 1982، وفي عام 2002 اتجه إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل (بين شطين وميه) وذلك بعد مسيرة طويلة في الإخراج السينمائي إلا أن ذلك لم يمنع استمراره سينمائيًا.





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من أهم الأفلام التي أخرجها فيلم "الشقة من حق الزوجة" عام 1985 من بطولة كل من محمود عبد العزيز ومعالي زايد ونعيمة الصغير وفيلم فرحان ملازم آدم عام 2005 بطولة كل من فتحي عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز ولبلبة وسامي العدل وحسن حسني وغيرها الكثير من الأفلام.