المخرج عمر عبد العزيز يفوز برئاسة الاتحاد العام للنقابات الفنية

أعلنت قبل قليل نتيجة انتخابات الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية)، وفاز المخرج عمر عبد العزيز بمقعد النقيب متفوقًا على الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق.



ويجدد لـ عمر عبد العزيز لولاية ثانية، حيث إنه رئيس الاتحاد الحالى.



وأغلق باب الترشح على يوم الجمعة الماضى ولم يتقدم سوى اسمين فقط لمنصب النقيب هما رئيس الاتحاد الحالي المخرج عمر عبد العزيز ومنير الوسيمى، بعدما تحدد للترشح على المنصب ثلاثة أيام هي 16 و17 و18 أكتوبر الجارى.



كما تم الإعلان عن قبول الطعون والتنازلات يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

