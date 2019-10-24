Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المخرج عمر عبد العزيز يفوز برئاسة الاتحاد العام للنقابات الفنية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
أعلنت قبل قليل نتيجة انتخابات الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية)، وفاز المخرج عمر عبد العزيز بمقعد النقيب متفوقًا على الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق.

ويجدد لـ عمر عبد العزيز لولاية ثانية، حيث إنه رئيس الاتحاد الحالى.

وأغلق باب الترشح على يوم الجمعة الماضى ولم يتقدم سوى اسمين فقط لمنصب النقيب هما رئيس الاتحاد الحالي المخرج عمر عبد العزيز ومنير الوسيمى، بعدما تحدد للترشح على المنصب ثلاثة أيام هي 16 و17 و18 أكتوبر الجارى.

كما تم الإعلان عن قبول الطعون والتنازلات يومي 20 و21 من الشهر نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب حفل محمد رمضان.. اجتماع خاص بين هانى شاكر وأشرف زكى

بيقلد المطربين فى الغرب.. لماذا وقع محمد رمضان فى فخ الغناء نصف عارٍ

اتحاد النقابات الفنية يشدد على حماية الملكية الفكرية

2 نوفمبر.. الحكم في طعون انتخابات نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

منصور كباش نقيبًا لأطباء أسوان

ترشيحاتنا

عضو اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد محمود بعد إصابته بالرباط الصليبي

أول ضحية للأمطار بالقليوبية.. دينا تفقد حياتها بسبب عمود مكهرب بطوخ

الأرصاد توجه رسالة شديدة اللهجة للمواطنين.. فيديو

الفرعون المصري يواصل الصعود.. الدولار يخسر 5 قروش جديدة أمام الجنيه

مصر توقع اتفاقية غاز مع روسيا لاستغلال الكتلة البحرية لجرف رأس العش

خالد الجندي: تمويل البنك لمصنع خمور لا يحرم الودائع.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد