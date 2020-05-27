حان الآن موعدي كن مستعدًا.. رسالة غامضة من أحمد فلوكس لجمهوره

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"





وعلق فلوكس على الصورة : "حان الان موعدي.. كن مستعدا".





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و حازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

مسلسل الاختيار ولا اية

نجم النجوم

مستنين انك تبهرنا

الفنان المحترم العظيم









يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس ، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر.









فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.



