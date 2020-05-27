AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حان الآن موعدي كن مستعدًا.. رسالة غامضة من أحمد فلوكس لجمهوره

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:45 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" 

وعلق فلوكس على الصورة : "حان الان موعدي.. كن مستعدا". 

اقرا ايضا :

و حازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
مسلسل الاختيار ولا اية
نجم النجوم
مستنين انك تبهرنا
الفنان المحترم العظيم 


يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر. 


فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

View this post on Instagram

its my turn now ... be ready

A post shared by ahmedfalawks (@ahmedfalawks_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد موسى: تحقيقات الصحة أثبتت وجود قصور تجاه طبيب المنيرة المتوفى

ماذا يحدث فى ليبيا.. القوات تستعد لإنهاء حلم أردوغان.. داعش يعود لإرهاب الشعب والجيش فى تراغن

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

بعد تسمم كلب.. نبات منزلي شهير يقتل البشر والحيوانات

احذر من عدة أمور تدمر عفشة السيارة

أستاذ مناعة يحذر من ارتداء الأطفال للكمامة لهذا السبب .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

بعد تسمم كلب.. نبات منزلي شهير يقتل البشر والحيوانات

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش